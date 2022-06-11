تقرير: أزبيليكوتا يطيح بـ ألفيش من برشلونة

السبت، 11 يونيو 2022 - 01:26

كتب : FilGoal

داني ألفيش - برشلونة

يتعلق مصير البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة بموقف الإسباني سيزار أزبيليكوتا من الانضمام للنادي الكتالوني بحسب إذاعة "كادينا سير".

وانتهى عقد داني ألفيش مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم بينما يحق لسيزار أزبيليكوتا التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني في حال لم يمدد تعاقده مع تشيلسي قبل يوم 30 يونيو المقبل.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن إدارة برشلونة لا تفكر في تجديد عقد داني ألفيش حال التعاقد مع سيزار أزبيليكوتا هذا الصيف.

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وأضافت أن انضمام أزبيليكوتا مع تجديد عقد سيرجي روبيرتو ووجود سيرجينيو ديست سيغني برشلونة عن تواجد داني ألفيش.

أزبيليكويتا هو أحد رغبات إدارة برشلونة لتحسين خط الدفاع في الموسم المقبل خصوصا مع إجادته اللعب في مركز قبل الدفاع أو كظهير على أي طرف.

اللاعب الإسباني شارك الموسم المنصرم مع تشيلسي في 47 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

داني ألفيش سيزار أزبليكويتا - تشيلسي برشلونة
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