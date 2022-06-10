انتهت في دوري الأمم الأوروبية - النمسا (1) - (1) فرنسا.. مبابي ينتزع التعادل

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة النمسا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات المستوى الأول.

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ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ3 نقاط من فوز على كرواتيا (3-0) وخسارة أمام الدنمارك (2-1)، فيما يحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بنقطة وحيدة، بعد خسارة أمام الدنمارك (2-1) وتعادل مع كرواتيا (1-1).

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نهاية المباراة

ق 88 كيليان مبابي يسدد والحارس يتصدى ومن يده إلى القائم

ق 83 جوووووووووول التعادل.. نكونكو البديل يصنع فور نزوله للبديل الأهم.. كيليان مبابي يسجل هدف فرنسا الأول من انفراد

ق 79 كريستوفر نكونكو بدلا من كينجسلي كومان

ق 64 تبديلين في صفوف النمسا بخروج ماركو أرنوتوفيتش وأندرياس فايمان ونزول كريم أونيسيو ومايكل جريجوريتش

ق 63 تبديلين في صفوف فرنسا نزول كيليان مبابي وماتيو جندوزي بدلا من أنطوان جريزمان وأوريلين تشاوميني

ق 54 تبديل أول في صفوف النمسا بنزول فالنتينو لازارو بدلا من ستيفان لاينر

ق 37 جوووووووووول أندرياس فايمان يسجل الهدف الأول للنمسا بعد عرضية أرضية قصيرة من كونراد لايمر

ق 28 ركنية تصل إلى ستيفان لاينر الذي يسدد بالرأس ولكن يتصدى لها هوجو لوريس حارس فرنسا

ق 24 كينجسلي كومان يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 19 متابعة خطيرة من بنزيمة يتصدى لها الحارس

بداية المباراة

منتخب فرنسا منتخب النمسا دوري الأمم الأوروبية
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