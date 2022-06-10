مباشر دوري الأمم الأوروبية - النمسا (1) - (0) فرنسا.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة النمسا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات المستوى الأول.

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ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ3 نقاط من فوز على كرواتيا (3-0) وخسارة أمام الدنمارك (2-1)، فيما يحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بنقطة وحيدة، بعد خسارة أمام الدنمارك (2-1) وتعادل مع كرواتيا (1-1).

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ق 37 جوووووووووول أندرياس فايمان يسجل الهدف الأول للنمسا بعد عرضية أرضية قصيرة من كونراد لايمر

ق 28 ركنية تصل إلى ستيفان لاينر الذي يسدد بالرأس ولكن يتصدى لها هوجو لوريس حارس فرنسا

ق 24 كينجسلي كومان يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 19 متابعة خطيرة من بنزيمة يتصدى لها الحارس

بداية المباراة

منتخب فرنسا منتخب النمسا دوري الأمم الأوروبية
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