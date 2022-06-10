مباشر دوري الأمم الأوروبية - النمسا (0) - (0) فرنسا.. بداية المباراة
الجمعة، 10 يونيو 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة النمسا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات المستوى الأول.
ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ3 نقاط من فوز على كرواتيا (3-0) وخسارة أمام الدنمارك (2-1)، فيما يحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بنقطة وحيدة، بعد خسارة أمام الدنمارك (2-1) وتعادل مع كرواتيا (1-1).
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بداية المباراة
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