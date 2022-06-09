مباشر دوري الأمم الأوروبية – البرتغال (2) - (0) التشيك.. سويسرا (0) - (1) إسبانيا

الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - البرتغال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وستنطلق كلا المباراتين في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

البرتغال ضد التشيك

ق 38 جوووووول جونسالو جيديش يسجل الهدف الثاني

ق 33 جووووول جواو كانسيلو يسجل الهدف الأول لصالح البرتغال بتسديدة متقنة

انطلاق المباراة.

سويسرا ضد إسبانيا

ق13: جووووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الأول لإسبانيا.

انطلاق المباراة.

البرتغال إسبانيا التشيك سويسرا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول تليجراف: الدوري الإنجليزي يخطط لتغيير اللوائح من أجل مرضى عمى الألوان تشكيل إسبانيا – عودة موراتا وبوسكيتس أمام سويسرا رسالة لـ أنشيلوتي؟ هازارد: سأعود لمستوايّ السابق بالمزيد من الدقائق في المباريات تشكيل البرتغال – كوستا يعود لحراسة المرمى.. وجوتا يستمر كأساسي أمام التشيك كاسيميرو: سيتم تذكرنا أنا ومودريتش وكروس لسنوات عديدة.. وأنشيلوتي مهووس بـ ريال مدريد تيلجراف: تشيلسي يخطط للتعاقد مع سترلينج موندو: جلسة تحسم مصير برناردو مع سيتي.. وبرشلونة يترقب
أخر الأخبار
أسرع مدرب يخسر منذ شوقي غريب.. 6 أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام إثيوبيا 8 دقيقة | منتخب مصر
59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح وفودين وهودسون وسام كير.. تعرف على جميع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: الدوري الإنجليزي يخطط لتغيير اللوائح من أجل مرضى عمى الألوان 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثانية على التوالي.. فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا 54 دقيقة | الوطن العربي
للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتسيد.. صلاح في تشكيل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا