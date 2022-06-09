مباشر دوري الأمم الأوروبية – البرتغال (2) - (0) التشيك.. سويسرا (0) - (1) إسبانيا
الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وستنطلق كلا المباراتين في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
البرتغال ضد التشيك
ق 38 جوووووول جونسالو جيديش يسجل الهدف الثاني
ق 33 جووووول جواو كانسيلو يسجل الهدف الأول لصالح البرتغال بتسديدة متقنة
انطلاق المباراة.
سويسرا ضد إسبانيا
ق13: جووووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الأول لإسبانيا.
انطلاق المباراة.
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