انتهت في دوري الأمم الأوروبية – البرتغال (2) - (0) التشيك.. سويسرا (0) - (1) إسبانيا
الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وستنطلق كلا المباراتين في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
البرتغال ضد التشيك
ق 80 رافاييل لياو بدلا من ديوجو جوتا
ق 68 برونو فيرنانديز وفيتينيا بدلا من برناردو سيلفا وويليام كارفاليو
ق 38 جوووووول جونسالو جيديش يسجل الهدف الثاني
ق 33 جووووول جواو كانسيلو يسجل الهدف الأول لصالح البرتغال بتسديدة متقنة
انطلاق المباراة.
سويسرا ضد إسبانيا
ق 80 كارلس سولير بدلا من ماركوس يورينتي
ق 73 ماركو أسينسيو وكوكي بدلا من ألفارو موراتا وجافي
ق 62 داني أولمو بدلا من بابلو سارابيا
ق13: جووووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الأول لإسبانيا.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية – يوفيتش ينطح السويد.. واليونان تكتسح جارتها قبرص بعد اتهامات العنصرية والتحيز الجنسي.. جاتوزو يدافع عن نفسه أمام جماهير فالنسيا دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا لا تخسر أبدا في سويسرا.. والبرتغال تتجاوز التشيك 59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول تليجراف: الدوري الإنجليزي يخطط لتغيير اللوائح من أجل مرضى عمى الألوان تشكيل إسبانيا – عودة موراتا وبوسكيتس أمام سويسرا رسالة لـ أنشيلوتي؟ هازارد: سأعود لمستوايّ السابق بالمزيد من الدقائق في المباريات تشكيل البرتغال – كوستا يعود لحراسة المرمى.. وجوتا يستمر كأساسي أمام التشيك