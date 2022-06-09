انتهت في دوري الأمم الأوروبية – البرتغال (2) - (0) التشيك.. سويسرا (0) - (1) إسبانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وستنطلق كلا المباراتين في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

البرتغال ضد التشيك

ق 80 رافاييل لياو بدلا من ديوجو جوتا

ق 68 برونو فيرنانديز وفيتينيا بدلا من برناردو سيلفا وويليام كارفاليو

ق 38 جوووووول جونسالو جيديش يسجل الهدف الثاني

ق 33 جووووول جواو كانسيلو يسجل الهدف الأول لصالح البرتغال بتسديدة متقنة

انطلاق المباراة.

سويسرا ضد إسبانيا

ق 80 كارلس سولير بدلا من ماركوس يورينتي

ق 73 ماركو أسينسيو وكوكي بدلا من ألفارو موراتا وجافي

ق 62 داني أولمو بدلا من بابلو سارابيا

ق13: جووووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الأول لإسبانيا.

انطلاق المباراة.