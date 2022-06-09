مباشر مجموعة مصر – غينيا (0)-(0) مالاوي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ومالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 خطأ كبير من حارس غينيا بد خروج خاطئ في عرضية وسقطت الكرة من يده، وكاد يستغله مهاجم مالاوي في تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة