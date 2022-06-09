مباشر مجموعة مصر – غينيا (0)-(0) مالاوي.. بداية المباراة
الخميس، 09 يونيو 2022 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ومالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
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بداية المباراة
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