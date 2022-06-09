مباشر مجموعة مصر – غينيا (0)-(0) مالاوي.. بداية المباراة

الخميس، 09 يونيو 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ومالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

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بداية المباراة

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