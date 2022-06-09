مباشر تصفيات كأس أمم إفريقيا - إثيوبيا (0) - (0) مصر.. بداية المباراة
الخميس، 09 يونيو 2022 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إثيوبيا أمام مصر ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وتقام المباراة على ملعب بينجو في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا.
وافتتح منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا، فيما خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي 2-1.
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بداية المباراة
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