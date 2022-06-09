مباشر تصفيات كأس أمم إفريقيا - إثيوبيا (0) - (0) مصر.. بداية المباراة

الخميس، 09 يونيو 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

مصر أمام غينيا - تصفيات أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إثيوبيا أمام مصر ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتقام المباراة على ملعب بينجو في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا.

وافتتح منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا، فيما خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي 2-1.

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بداية المباراة

منتخب مصر منتخب غينيا تصفيات كأس أمم إفريقيا
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