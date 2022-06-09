انتهت في تصفيات كأس أمم إفريقيا - إثيوبيا (2) - (0) مصر

الخميس، 09 يونيو 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

مصر أمام غينيا - تصفيات أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إثيوبيا أمام مصر ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتقام المباراة على ملعب بينجو في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا.

وافتتح منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا، فيما خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 89 إبراهيم عادل يسدد والحار سيتصدى إلى ركنية.. المنتخب يشكل الخطورة متأخرا

ق 88 رفعت يلعب العرضية وعاطف يمهدها ولكن تسديدة عمر كمال تمر بجوار القائم

ق 86 أحمد عاطف وأحمد رفعت بدلا من مصطفى محمد وعمر مرموش

ق 73 أبو بكر ناصر يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 71 مصطفى محمد يسدد ولكن كرة مستحيلة يمسك بها الحارس

ق 70 مسعود محمد بدلا من شميلس بيكلي

ق 56 مخالفة وإنذار في وجه مهند لاشين

ق 49 إمام عاشور يسدد ولكن بعيدة للغاية عن المرمى

ق 47 مصطفى محمد يسجل هدفا لمصر ولكن يلغى بداعي وجود مخالفة ضد محمود علاء على حارس مرمى إثيوبيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 انفراد جديد خطير يهدد منتخب مصر عن طريق أبو بكر .. ولكن أبو جبل يتصدى هذه المرة

ق 41 تحرك عاجل من إيهاب جلال.. مهند لاشين وإبراهيم عادل وعمر كمال بدلا من عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأيمن أشرف

ق 39 الهدف الثاني لصالح إثيوبيا.. شميلس بيكلي يسجل بعد تمريرة بينية مميزة من أمانويل جيبريميتشايل

ق 35 هدف لإثيوبيا عن طريق أبو بكر ناصر ولكن يلغى بداعي التسلل على شميلس بيكلي الذي أرسل له التمريرة الحاسمة

ق 24 خطيرة في القائم.. أمانويل جيبريميتشايل يرسل الكرة إلى أبو بكر ناصر الذي ينفرد بمرمى أبو جبل ولكن يسدد الكرة في القائم

ق 21 هدف مفاجئ في شباك منتخب مصر.. داوا هوتيسا يسجل الهدف الأول لإثيوبيا بعد تخبط الكرة بينه وبين عمر جابر لتغافل تحرك أبو جبل وتسكن الشباك

ق 19 تسديدة من خارج المنطقة يتصدى لها أبو جبل

ق 13 تمريرة خاطئة من أبو جبل يحاول إمام عاشور اللحاق بها ليتحصل على مخالفة

ق 7 شميلس بيكلي يرسل كرة تمر فوق العارضة.. محاولة إثيوبية أولى

بداية المباراة

منتخب مصر منتخب غينيا تصفيات كأس أمم إفريقيا
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