بعد اتهامات وشد وجذب.. جاتوزو يتولى تدريب فالنسيا

الخميس، 09 يونيو 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي - نهائي كأس إيطاليا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني صباح الخميس اسم جينارو جاتوزو كمدير فني جديد للفريق.

المدير الفني الإيطالي سافر إلى سنغافورة قبل أيام لمقابلة بيتر ليم مالك نادي فالنسيا من أجل قيادة الفريق.

وبحث فالنسيا عن مدرب جديد يخلف خوسيه بوردالاس المدير الفني للخفافيش حتى وجد ضالته في جاتوزو.

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سيتولى جاتوزو تدريب الخفافيش بداية من الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الأخيرة، اتهامات إسبانية وردود غاضبة من الإيطالي جينارو جاتوزو حين كان يستعد لتولي تدريب فالنسيا الإسباني.

فقد شن ميجيل زورو رئيس فالنسيا السابق هجوما حادا على جاتوزو واصفا إياه بالتحيز الجنسي والعنصري ورهاب المثلية في بيان.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية كشفت 3 جمل مختلفة للإيطالي في 3 مواقف مختلفة بمسيرته ومن ثم رد جاتوزو على ما قيل ضده.

التحيز الجنسي: "لا أستطيع رؤية المرأة في كرة القدم، لا أحب أن أقول ذلك، لكن هذا هو الأمر"، جاء ذلك عقب مشاركة باربرا بيرلسكوني نجلة رئيس ميلان سيلفيو بيرلسكوني آنذاك الأدوار مع أدريانو جالياني في 2013.

رهاب المثلية: تحدث رينو في 2008 عن الأمر: "الزاوج بين رجلين أو امرأتين هو أمر غريب بالنسبة لي".

العنصرية: "في 2013 وعقب خروج كيفين برنس بواتينج من مباراة بسبب الهتافات العنصرية صرَح رينو: "كم مرة تم إطلاق الصافرات على لاعبين بيض البشرة، حدث الأمر لي، لكنني لم أعره أي اهتمام".

نجم ميلان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 من قبل رد قائلا عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على الاتهامات الموجهة له.

وقال رينو: "قصتي تتحدث عن نفسها، هل أنا عنصري؟ هل لدي رهاب المثلية؟ هل أنا أكره الأجانب؟ أنا مفتول العضلات؟ لكن هل نحن مجانين؟ نحتاج للحظة هدوء".

وأضاف "الجملة المتعلقة بالنساء، قيلت في وقت دخول باربرا بيرلسكوني عالم كرة القدم، ونيتي كانت الدفاع عن عمل جالياني الذي تعطل".

وأوضح "عنصري؟ إذا لماذا تعاقدت مع تيموي باكايوكو في نابولي؟ لم أكن عنصريا ضد اللاعبين السود الذين كانوا زملائي وأصدقائي".

وأكمل "ماذا قال هؤلاء الرجال الذين يتحدثون عن العنصرية عني؟ هم أسود من خلال لوحة المفاتيح وحساباتهم؟".

وأتم "جئت من بلدة صغيرة في كالابريا. صنعت نفسي، وذهبت كطفل للعب في إسكتلندا في رينجرز، هل تعلم ماذا يعني أن شخص جنوبي (من جنوب إيطاليا) يخرج من البلاد ويظهر للجميع ما يمكن فعله؟ بنيت مسيرتي بالعمل الجاد والالتزام والعرق، لم يعطني أحدا شيء ولن أسمح لأحد بعد الآن بتوجيه اتهامات مروعة وإعاقة عملي".

وتولى جاتوزو تدريب ميلان ونابولي وبيزا وباليرمو وأيضا أندية سيون السويسري وكريتي القبرصي.

ومنذ رحيله عن تدريب نابولي، ارتبط اسم الإيطالي بتدريب توتنام الإنجليزي، كما تولى تدريب فيورنتينا عدة أيام قبل أن يرحل بسبب مشاكل مع إدارة النادي.

وحقق لقب كأس إيطاليا موسم 2019-2020 بالفوز على يوفنتوس في النهائي بركلات الترجيح.

جاتوزو سيكون الإيطالي الثالث الذي يقود الفريق الإسباني في تاريخه.

ويأتي خلفا لكل من كلاوديو رانييري (قاد الفريق في ولايتين) وقاد الفريق خلالها للفوز بألقاب كأس إنترتوتو وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي، وتشيزاري برانديلي الذي قاد الفريق في 10 مباريات فقط.

وتولى بوردالاس تدريب فالنسيا في مايو 2021 وخلال 41 مباراة فاز في 16 وتعادل في 14 وخسر 11، واحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإسباني.

وكاد المدرب الإسباني أن يحقق لقب كأس ملك إسبانيا 2022 لكنه خسر النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

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