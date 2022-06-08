تصفيات كأس آسيا – إندونسيا تفوز على الكويت في عقر داره.. وبداية مثالية لـ الأردن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

منتخب الأردن كأس العرب

فاجأ منتخب إندونسيا منافسه منتخب الكويتي وحقق الفوزعليه بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن تصفيات المجموعة الأولى الدور الثالث المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وسجل يوسف ناصر الهدف الأول لمنتخب الكويت في الدقيقة 41 قبل أن يعدل مارك كلوك النتيجة لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 44.

وأحرز راشمات ايرانتو هدف الفوز لصالح المنتخب الإندونيسي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

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في المقابل حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على حساب منتخب نيبال بهدفين دون رد.

وسجل علي علوان هدف التقدم للمنتخب الأردني في الدقيقة 69 قبل أن يضيف حمزة داردور الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع المنتخب الإندونيسي في صدارة المجموعة الأولى.

فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث ويليه منتخب نيبال بدون نقاط لكل منهما.

وتتواجد الكويت صاحبة الأرض في المجموعة الأولى رفقة الأردن وإندونيسيا ونيبال.

المنتخبات تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وأحد تلك المنتخبات يستضيف مباريات المجموعة.

يتأهل متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفصل 5 أصحاب مركز ثاني من المجموعات الست لينضموا إلى 13 منتخبا حجزوا مقعدهم مسبقا.

ولا يُعرَف حتى اللحظة هوية الدولة المستضيفة، إذ اعتذرت الصين الشهر الماضي عن استضافة النسخة المقبلة بسبب تبعات فيروس كورونا.

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