بلجيكا تسحق بولندا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية.. وهولندا تخطف فوزا مثيرا أمام ويلز

سحق منتخب بلجيكا ضيفه بولندا بسداسية مقابل هدف في منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا ويلز وهولندا.

تقدم منتخب بولندا في الدقيقة 28 عن طريق النجم روبرت ليفاندوفسكي.

لترد بلجيكا بستة أهداف دفعة واحدة أولها عن طريق أكسيل فيتسيل في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم سجل تروسارد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73 و80.

واختتم أوبيندا سداسية بلجيكا في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب هولندا على ويلز بطريقة مثيرة بهدفين لهدف.

ليحصد منتخب هولندا النقطة السادسة ويتصدر المجموعة، ويظل منتخب ويلز دون نقاط في المركز الأخير.

تقدم منتخب هولندا في الدقيقة 50 عن طريق كووبميينيرز.

قبل أن يتعادل منتخب ويلز في الدقيقة 90 بهدف سجله ريس نورينتن دايفيس.

ليعود منتخب هولندا ويسجل الفوز القاتل في الدقيقة ذاتها عن طريق فاوت فيجورست.

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