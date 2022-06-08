أشرف صبحي: لم يصلنا طلب لاستضافة نهائي إفريقيا من اتحاد الكرة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كواليس عدم طلب مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "سنعود للوراء قليلا للحديث عن بداية عملي في وزارة الرياضة ووقتها كانت هناك أقاويل عن احتمالية نقل مقر الاتحاد الإفريقي من مصر لبلد أخرى".

وشدد "وجود كل اتحادات الألعاب الإفريقية المختلفة في مصر في كفة، ووجود اتحاد كرة القدم في مصر في كفة أخرى".

وأفصح "تواصلت في وقت سابق مع الراحل عمرو فهمي ليبلغني بكل ما يدور داخل الاتحاد الإفريقي وأخبرني أن مقر كاف يتم تجديد تعاقده كل 5 سنوات وهذا التعاقد منتهي منذ عامين ولم يتم تجديده وقد يذهب لدولة أخرى غير مصر".

وأكد "الدولة المصرية تدعم كل الأندية المصرية وأي فريق يلعب في إفريقيا نسانده".

وأشار "يوم 14 أبريل وزارة الرياضة تلقت خطابا من اتحاد الكرة بطلب استضافة مجموعة من البطولات والأحداث الإفريقية وليس من بينهم نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الخطيب تواصل معي وطلب مني تسهيل سفر الجمهور إلى المغرب وتواصلت مع وزير الرياضة المغربي لتسهيل ذلك".

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