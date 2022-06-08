رسالة أشرف صبحي إلى الشوربجي وماذا لو طلب العودة إلى مصر.. وحل مشكلة الجندي

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

الشوربجي

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رحيل محمد الشوربجي لاعب الاسكواش للعب باسم إنجلترا لا يحزنه إطلاقا.

وكشف وزير الرياضة عن الترحيب بمحمد الشوربجي إذا فكر في العودة للعب باسم مصر مجددا.

وكان محمد الشوربجي قد قرر خوض منافساته الدولية تحت علم إنجلترا بعد حصوله على الجنسية منذ عدة أشهر ولعب أولى مبارياته باسم إنجلترا اليوم الأربعاء في بطولة موريشيوس المفتوحة.

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وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "رسالتي إلى محمد الشوربجي، أتمنى أن يوفقه الله، أنت تعيش في إنجلترا منذ فترة وأمر جيد بالنسبة لنا أن يكون لنا منتج مصري هناك".

وأضاف وزير الرياضة المصري "أنا لست حزينا على الإطلاق بالعكس نحن الكبار ونورد للدول الأخرى".

وبسؤاله ماذا لو فكر الشوربجي العودة إلى مصر أجاب "سنرحب به بكل تأكيد فهي بلده في النهاية".

وتابع أشرف صبحي "الاسكواش لعبة تم إنشائها بسبب أولياء الأمور في مصر، ولكن اللاعب المحترف الآن لا يقل دخله عن 5 إلى 8 ملايين، عقده في النادي فقط لا يقل عن 400 ألف جنيه بجانب الشركات الراعية".

وكشف وزير الرياضة المصري"هناك بعض الدول تم تفريغها من الاسكواش مبكرا، ولذلك قررنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي توفير منح للاعبين في الجامعات الكبرى بمصر بسبب المنح التي تأتي إليهم من دول أخرى أجنبية".

وبالحديث عن أزمة أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث أوضح "أبطال مصر الأولمبيين هم أولادي، نهتم بكل الأمور الخاصة بهم حتى التعليم وهناك منح وتحفيز رياضي".

واشتكى أحمد الجندي عبر حسابه الشخصي صباح اليوم الأربعاء من منعه لدخول موقف السيارات بجوار مجمع السباحة في استاد القاهرة بسبب مسؤول قرر منع ذلك، قبل أن يتواصل معه وزير الرياضة ويتم حل المشكلة.

وواصل أشرف صبحي "تواصلت مع المدير التنفيذي لاستاد القاهرة للبحث في أزمة أحمد الجندي، لا أريد تبسيط الأمور وأهتم بكل التفاصيل".

وكشف وزير الرياضة "المدير التنفيذي لاستاد القاهرة أبلغني أن هناك بطولة سباحة ونقل معدات لذلك تم غلق موقف السيارات، وأحمد الجندي يذهب إلى التدريبات في السادسة صباحا وفرد الأمن لم يكن يعرفه".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "قد لا يحتاج الأمر تدخل وزير الرياضة لكن أتعامل مع أبطالنا الأولمبيين كأولادي كما قلت وتواصلت مع رئيس اتحاد الخماسي الحديث وتم حل المشكلة سريعا".

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