تشكيل بلجيكا - هازارد ودي بروين يقودان الهجوم أمام بولندا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

دفع روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالثنائي كيفين دي بروين وإدين هازارد في تشكيل فريقه الأساسي ضد بولندا.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد بولندا في مجموعات المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحرس سيمون مينيوليه مرمى بلجيكا في ظل غياب تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل بلجيكا كالآتي:

المرمى: سيمون مينيوليه

الدفاع: ديندونكر – توبي ألديرفيرليد – يان فيرتونخين – كاستاني

الوسط: يوري تيليمانس – أكسيل فيتسيل – يانيك كاراسكو

الهجوم: كيفين دي بروين – ميتشي باتشاوي – إدين هازارد

وخسر منتخب بلجيكا أولى مبارياته في البطولة أمام هولندا برباعية دون رد.

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بلجيكا بولندا كيفين دي بروين
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