أوريلين تشواميني.. "الأخطبوط" الذي يستطيع اللعب في أي مكان بخط الوسط

"أعتقد أنه يستطيع اللعب في أي مكان في خط الوسط وليس لديه مشكلة، يمكنه اللعب كلاعب خط وسط مدافع رقم 6، يمكنه اللعب كرقم 8. في غضون بضع سنوات، أعتقد أنه يمكن أن يصبح صانع ألعاب جيد لأنه يمتلك القوة للوصول إلى منطقة الجزاء"، سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو الفرنسي عن زميله أوريلين تشواميني.

الفرنسي الشاب أصبح قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو وبهذا المقابل المادي سيكون ثاني أغلى لاعب يبيعه موناكو الفرنسي بعد كيليان مبابي في صيف 2017 لصفوف باريس سان جيرمان.

يجدد ريال مدريد شباب خط وسطه، بعدما تخطي الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش حاجز الثلاثين عاما، ليصبح تشواميني حال انضمامه رفقة فيديريكو فالفيردي وإدوارد كامافينجا مستقبل وسط الملكي.

فماذا قدم الدولي الفرنسي البالغ 22 عاما قبل أن ينضم للملكي في أولى الصفقات القياسية لصيف موسم 2022-2023.

انضم لصفوف بوردو في عمر الـ 11 ومن ثم وصل لفريق الشباب وبدأ مسيرته كمهاجم قبل أن يصبح لاعب وسط.

فيليبي لوكاس مدربه في فريق شباب بوردو قال: "رأيته في سن 18 عاما لأول مرة، شاهدت إمكانية تطوره لكنه كان يحتاج النضج، كان يريد التطور على المستوى البدني والعمق التقني".

في يناير 2020 انضم تشواميني إلى موناكو مقابل 18 مليون يورو، آنذاك قال أوليج بيتروف المدير الرياضي للنادي: "نحن سعداء للغاية للترحيب بأوريلين تشواميني في موناكو. إنه لاعب نتابعه لفترة طويلة وقد أظهر الكثير من الجودة خلال الفترة التي قضاها في بوردو".

وأوضح لاحقا لشبكة ذا أثليتك: "رأينا فيه الخصائص التي نريدها في موناكو، سريع وقوي وذكي فنيا، استراتيجية النادي هي تطوير الشباب ليصبح قادرا على اتخاذ خطوة أكبر عند نقطة محددة، كان هناك رأي قوي أنه لاعب شاب للغاية".

في موناكو رأوا أنه أفضل من يعوض رحيل فابينيو الذي انتقل إلى ليفربول.

بعد شهرين توقفت المسابقات بسبب فيروس كورونا وألغي الموسم في فرنسا، واكتفى تشواميني بـ 62 دقيقة في 3 مباريات.

في موسم 2020-2021 بدأ يظهر اللاعب بشكل أقوى، فأُطلق عليه لقب "الأخطبوط" بحسب موقع موناكو الرسمي، وتطور الموسم المنصرم بشكل بارز ليصبح من أفضل المواهب الشابة في القارة العجوز.

تشواميني صرًح من قبل: "تم تغيير موقعي على أرض الملعب، لكن التعليمات ظلت كما هي إلى حد ما. يجب أن أكون منتبها لحركتي الدفاعية. ما زلت أعمل على تطوير تعدد استخداماتي، لذلك أحاول أن أكون فعالا في كل مباراة".

الكرواتي نيكو كوفاتش كان أكثر من شارك تحت قيادته الفرنسي الشاب في موناكو برصيد 70 مباراة في جميع المسابقات.

وأشاد كوفاتش بقدرة اللاعب على التطور قائلا لموقع الدوري الفرنسي: "لديه مسؤوليات في وسط الملعب وهي منطقة استراتيجية، في ذلك المركز عليك أن تكون ملتزما وتنظم البقية حولك، عندما أنظر له الآن وأقارنه بالعام الماضي، لم يعد نفس اللاعب، دائما يحاول التعلم والفهم، ويمتص كل المعلومات التي أعطيها له".

فيما صرّح تشواميني عبر موقع الدوري الفرنسي: "اعتقد أنني الآن أكثر استمرارية الموسم الحالي عما بدأت الموسم الماضي، كما قال المدرب، أنا حريص ودائما اسأل من أجل التطور".

لنُجري مقارنة سريعة بين أرقام الفرنسي في الدوري والتي تثبت تطوره:

خاض الموسم الماضي 35 مباراة مقابل 36 للموسم قبل الماضي مع موناكو.

دقة تمريراته 86.5% الموسم الماضي مقابل 83.8% الموسم قبل الماضي.

دقة تمريراته الطولية 78.4% الموسم المقابل مقابل 68% الموسم قبل الماضي.

صنع 70 محاولة انتهت بتسديدة الموسم الماضي مقابل 54 الموسم قبل الماضي.

محاولات ضغط ناجحة على المنافس 35.8% مقابل 36.6% الموسم قبل الماضي.

قطع مسار الكرة 114 مرة الموسم الماضي مقابل 64 للموسم قبل الماضي.

قطع مسار الكرة + عرقلة ناجحة بـ 211 مرة الموسم الماضي مقابل 206 الموسم قبل الماضي.

لمس الكرة 2467 مرة الموسم الماضي مقابل 2299 مرة الموسم قبل الماضي.

لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 48 الموسم الماضي مقابل 57 لمسة الموسم قبل الماضي.

إجمالي مراوغات 44 مرة الموسم الماضي مقابل 42 الموسم قبل الماضي.

حمل الكرة إلى مناطق الخصم 166 مرة الموسم الماضي مقابل 151 الموسم قبل الماضي.

يبدو أن مردوده الهجومي تراجع لكنه في النهاية لاعب وسط مدافع

أطلق 56 تسديدة الموسم الماضي مقابل 52 الموسم قبل الماضي.

معدل تصويباته في المباراة الواحدة: 1.72 الموسم الماضي مقابل 1.53 الموسم قبل الماضي

سجل 3 أهداف من أصل 2.3 هدف متوقع الموسم الماضي مقابل هدفين من أصل 4 أهداف متوقعة الموسم قبل الماضي.

* الأرقام من موقع FBREF

يمتاز الفرنسي بقدراته رائعة في اللعب سواء في ثنائية خط الوسط بعدما كون ثنائية رائعة رفقة يوسف فوفانا، ويستطيع أيضا التغطية كلاعب وسط مدافع في حال لعب الفريق بثلاثي في خط الوسط.

مع ريال مدريد والذي اعتاد رفقة أنشيلوتي ستكون رؤية الفرنسي في مركز 6 بدلا من كاسيميرو أكثر منطقية، وبسبب قدراته البدنية والهجومية قد يتواجد في مركز 8 أيضا.

ويشرح الفرنسي الشاب: "أحاول أن أكون حلقة الوصل بين لاعبي الدفاع والهجوم، استرجع الكرات، العب إلى الأمام في كل مرة، وأحاول أيضا تسجيل بعض الأهداف لمساعدة الفريق".

ما يميز الفرنسي الشاب، حسبما قال كوفاتش: "تشواميني يلعب من أجل الفريق ويركض من أجله، يعطينا ديناميكية في خط الوسط".

تشواميني صرّح من قبل لـ CNN Sport"عندما كنت صغيرا، أخبرني والداي أنه يمكنك فعل أي شيء تريده، ولكن في النهاية، يجب أن تكون الأفضل".

وأضاف "إذا كنت ترغب في العمل في شركة، فعليك أن تكون مديرا لهذه الشركة؛ وإذا كنت تريد أن تكون طاهيا، فعليك العمل في أفضل المطاعم".

وأكمل "هذه العقلية تسمح لي أن أكون الشخص الذي أنا عليه اليوم".

* الخريطة الحرارية لتشواميني في الدوري الفرنسي موسم 2021-2022

بتلك الأرقام والخريطة الحرارية يبدو أن لقب الأخطبوط منطقي في ظل تواجده في كافة مناطق الوسط.

الموسم المنصرم هو أكثر من قطع مسار الكرة في الدوري الفرنسي بعدما كان رابعا الموسم قبل الماضي.

وثالث أكثر لاعب فوزا بعرقلة ناجحة في الدوري الفرنسي بعدما كان الثاني الموسم قبل الماضي.

أصبح السادس في إكمال المراوغات بالدوري الفرنسي بعدما كان العاشر الموسم قبل الماضي.

أيضا فابريجاس وصفه من قبل بأنه مزيج بين باتريك فييرا وبول بوجبا.

تشواميني تحدث أيضا قائلا: "أطرح بعض الأسئلة على بول بوجبا، وعلى كريم بنزيمة لأحاول أن أكون أفضل وأنضج كلاعب".

عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية قال بوجبا عنه في العام الماضي: "هذا ليس ولدي، بل هذا رجلي، يمتلك الكثير من الطاقة والجودة الفنية، آمل أن يلعب مباريات كثيرة وأن يكون دائما معي".

وتلقى إشادة كبيرة من ديديه ديشان المدير الفني للديوك الفرنسية، الذي وصفه بأنه "كامل"، مضيفا أنه على الرغم من أنه "شاب، إلا أنه يؤكد نفسه".

الفرنسي الموسم المنصرم كان خامس أكثر لاعب تحت 23 عاما خوضا للدقائق في الدوريات الخمس الكبرى ما يظهر اعتماد موناكو الأساسي عليه.

شبكة ذا أثليتك أجرت مقارنة بين الفرنسي وثلاثي وسط ريال مدريد الموسم الماضي بخصوص مواجهات اللاعب ضد لاعب.

والأرقام توضح الفارق الكبير بين اللاعب الشاب والثلاثي في العرقلة أو المراوغات أو اللعب بالرأس سواء في لعب مفتوح أو كرات ثابتة.

موقع Monaco Tribune وصف الفرنسي الشاب في بداية مشواره مع الفريق بأنه "قادر على تغطية الأرض بكفاءة، تضمن قوة الركض للاعب أنه يمكنه العودة بسرعة حتى يتمكن فريقه من استعادة الاستقرار الهيكلي".

ولذلك تجد أن بعض زملائه وصفوه "تشوانجولو" بسبب قدرته على افتكاك الكرة ولتشابه خصائصه مع لاعب وسط تشيلسي الحالي.

والخريطة الحرارية أفضل من توضح بالإضافة للأرقام السابقة.

في ختام تصريحاته مع شبكة CNN قال الفرنسي: "أحاول تقبل التوقعات، لأنه عندما يكون عليك توقعات، فهذا يعني أنك في أعلى مستوى. بالنسبة لي، الضغط جيد".

عقب إتمام صفقة انتقاله كيف ستكون التوقعات للدولي الفرنسي؟

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