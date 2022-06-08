رغم قضية الابتزاز.. فالبوينا: بنزيما يستحق الكرة الذهبية

شدد ماثيو فالبوينا لاعب أوليمبياكوس الحالي على أحقية كريم بنزيمة بالفوز بـ الكرة الذهبية رغم الخلافات التي كانت تجمع بينهم في السابق.

قضية ابتزاز شهيرة على إثرها اُستبعد بنزيمة من المنتخب الفرنسي ست سنوات بعدما أدين بتهمة التخطيط لابتزاز فالبوينا بشريط جنسي.

وقال فالبوينا في تصريحات لـ "راديو مونت كارلو" الفرنسي: "سيكون ذلك مخادعا قول إن بنزيمة لا يستحق الكرة الذهبية".

وأضاف "دعني أتحدث بموضوعية على المستوى الرياضي، نعم أنه يستحقها".

وتابع "لا أشعر بأي ضغينة على الإطلاق، ودائمًا ما كنت أقول ما يجب أن أقوله".

وأتم "لقد كان وقتًا عصيبًا، لكن تمكنت من التعافي منه بعد سبع سنوات والآن يسير كل شخص في طريقه".

ماذا حدث بين بنزيما وفالبوينا؟

تعود أصل القصة إلى عام 2015 حينها كان اللاعبان في معسكر للمنتخب الفرنسي.

وبحسب الادعاءات فإن بنزيمة مارس ضغوطا على فالبوينا بعدما تآمر مع المبنزين ولعب دور الوسيط بسبب شريط جنسي على هاتف لاعب أوليمبياكوس الحالي.

وأدين بنزيمة وعاقبته المحكمة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وأمرته بدفع غرامة قيمتها 75 ألف يورو.

وبحسب آخر التقارير من "ليكيب" فإن نجم ريال مدريد سحب استئنافه على الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

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