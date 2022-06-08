سكاي: منافسة إنجليزية على ضم إبراهيم سانجاري

أظهر ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتماما بضم الإيفواري إبراهيم سانجاري لاعب وسط أيندهوفن.

حسب سكاي سبورتس، فإن ابن الـ24 عاما دخل دائرة اهتمامات الناديين مع ربط الصحافة الهولندية له بـ ليفربول ونيوكاسل أيضا.

ويستهدف مانشستر يونايتد تعزيز خط وسطه مع رحيل الثنائي بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

على الجانب الآخر، لن يفعل تشيلسي بند الشراء في عقد ساؤول مع توقعات بقرب رحيل لوفتيس تشيك وكثرة إصابات كانتي مما قد يجعل التعاقد مع لاعب وسط جديد أمرا ضروريا.

يمتلك سانجاري شرطا جزائيا بقيمة 35 مليون يورو في عقده مع أيندهوفن.

ويلعب سانجاري مع أيندهوفن كلاعب ارتكاز وحيد في خطة 4-3-3.

وشارك لاعب الوسط في 49 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم ، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

سانجاري كان أحد العناصر الأساسية في منتخب كوت ديفوار خلال أمم إفريقيا الأخيرة والتي ودعها من ثمن النهائي أمام مصر بركلات الترجيح.

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