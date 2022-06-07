مدرب إثيوبيا: غياب صلاح؟ لا نركز على لاعب محدد.. ونعمل على فريقنا وليس الخصم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 23:32

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب إثيوبيا أمم إفريقيا

يركز ووبيتو أباتي المدير الفني لـ منتخب إثيوبيا على فريقه أكثر من منتخب مصر سواء تواجد محمد صلاح أم لا.

ويستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر على ملعب بينجو في مالاوي في إطار الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال أباتي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإثيوبي: "أنا واللاعبين والطاقم الفني نشعر بالإحباط وفي حالة غضب وصدمة، علينا تخطي مباراة مالاوي لأن لدينا مواجهة صعبة ضد مصر، وعلينا تجهيز أنفسنا للقاء".

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وافتتح المنتخب الإثيوبي مشواره بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام مالاوي.

وأضاف "قبل الاستعداد لمصر، لدينا إصابتين لمدافع ياريد باييه ولاعب الوسط سورافيل داجنايشو، هي إصابات ليست قوية سننتظر التقرير الطبي".

وواصل عن مواجهة مصر "محمد صلاح لن يخوض المباراة، لا نركز على لاعب محدد، منتخب مصر فريق جيد معه أو بدونه".

ويغيب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر المسافرة إلى إثيوبيا بسبب الإصابة.

وأتم "لذلك نركز أكثر على فريقنا ونتحدث على تقليل الأخطاء ولعب الكرة وتسجيل الأهداف، نعمل على فريقنا وليس الخصم".

ووصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مالاوي لخوض اللقاء.

وبدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا بهدف سجله مصطفى محمد.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

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