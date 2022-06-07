مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (1)-(1) إنجلترا.. جووووول التعادل من ركلة جزاء

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جون ستونز - توماس مولر

تستضيف ألمانيا منتخب إنجلترا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني بعد التعادل في مباراة الافتتاح، بينما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق88 جووووول هاري كين يتعادل من ركلة جزاء

ق86 ركلة جزاء لإنجلترا بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق50 جووول هوفمان يتقدم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع

ق23 إلغاء هدف هوفمان بداعي التسلل

انطلاق المباراة

دوري الأمم الأوروبية إنجلترا ألمانيا
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