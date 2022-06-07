مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إنجلترا.. هدف ملغي

تستضيف ألمانيا منتخب إنجلترا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني بعد التعادل في مباراة الافتتاح، بينما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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ق23 إلغاء هدف هوفمان بداعي التسلل

انطلاق المباراة