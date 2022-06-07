مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إنجلترا.. هدف ملغي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جون ستونز - توماس مولر

تستضيف ألمانيا منتخب إنجلترا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني بعد التعادل في مباراة الافتتاح، بينما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق23 إلغاء هدف هوفمان بداعي التسلل

انطلاق المباراة

دوري الأمم الأوروبية إنجلترا ألمانيا
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