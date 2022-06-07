مباشر ملحق المونديال - الإمارات (0) (0) أستراليا.. الحذر سائد

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

الإمارات - كأس العرب

يلعب منتخب الإمارات أمام أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي للتأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة بيرو يوم 13 من شهر يونيو الجاري لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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ق 30: محاولات غير مكتملة من كلا الفريقين والحذر سائد.

انطلاق المباراة

الإمارات ملحق كأس العالم أستراليا
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