مباشر ملحق المونديال - الإمارات (0) (0) أستراليا.. الحذر سائد
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الإمارات أمام أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي للتأهل إلى كأس العالم.
ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة بيرو يوم 13 من شهر يونيو الجاري لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 30: محاولات غير مكتملة من كلا الفريقين والحذر سائد.
انطلاق المباراة
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