آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة

وضعت إدارة برشلونة خطة بديلة تحسبا لفشل صفقة التعاقد مع جناح ليدز يونايتد رافينيا بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

ويواجه برشلونة بشدة خطر فشل التعاقد مع رافينيا إضافة إلى فقدان عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده ولم يتفق مع الإدارة على تمديده حتى الآن.

وبات آنخيل دي ماريا بحسب الصحيفة الإسبانية خيارا مطروحا لدى برشلونة في ظل صعوبة التعاقد مع رافينيا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في دفع 35 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا فيما حدد ليدز 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

وأشارت إلى أن فشل برشلونة في التعاقد مع رافينيا يعني التوجه نحو دي ماريا الذي لا يمانع تخفيض راتبه للانضمام إلى كامب نو.

ويفضل دي ماريا اللعب في برشلونة عن الانتقال للدوري الإيطالي وتحديدالا يوفنتوس الراغب في ضم الدولي الأرجنتيني.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

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