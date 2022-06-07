آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

وضعت إدارة برشلونة خطة بديلة تحسبا لفشل صفقة التعاقد مع جناح ليدز يونايتد رافينيا بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

ويواجه برشلونة بشدة خطر فشل التعاقد مع رافينيا إضافة إلى فقدان عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده ولم يتفق مع الإدارة على تمديده حتى الآن.

وبات آنخيل دي ماريا بحسب الصحيفة الإسبانية خيارا مطروحا لدى برشلونة في ظل صعوبة التعاقد مع رافينيا.

أخبار متعلقة
الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في دفع 35 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا فيما حدد ليدز 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

وأشارت إلى أن فشل برشلونة في التعاقد مع رافينيا يعني التوجه نحو دي ماريا الذي لا يمانع تخفيض راتبه للانضمام إلى كامب نو.

ويفضل دي ماريا اللعب في برشلونة عن الانتقال للدوري الإيطالي وتحديدالا يوفنتوس الراغب في ضم الدولي الأرجنتيني.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني

برشلونة دي ماريا ديمبيلي رافينيا
نرشح لكم
بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق أسينسيو يلمح لإمكانية الرحيل من ريال مدريد شالكه يعلن اسم مدربه الجديد كوادرادو يعلن استمراره مع يوفنتوس
أخر الأخبار
التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا 10 ثاتيه | الكرة الأوروبية
النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر ملحق المونديال - الإمارات (0) (0) أستراليا.. بداية اللقاء 24 دقيقة | آسيا
بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا 35 دقيقة | الكرة المصرية
آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا ساعة | الكرة المصرية
بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير