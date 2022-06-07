رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا

يبدو أن رحلة الكرواتي لوكا مودريتش بقميص ريال مدريد مستمرة لموسم جديد وفقًا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وسيعلن ريال مدريد بحسب الصحفي الإيطالي غدا عن تجديد عقد لوكا مودريتش حتى يونيو 2023 بشكل رسمي وذلك قبل الإعلان عن اتمام صفقة الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو.

وأضاف صحفي سكاي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيتواجد خلال الإعلان عن تجديد عقد مودريتش في ملعب سنتياجو برنابيو.

مورديتش سبق وأن صرح عن تجديد عقده لـ "ماركا"، قائلا: "أتمنى الاعتزال في مدريد، أشعر بأنني محبوب جدا في النادي والمدينة، آمل الاستمرار لسنوات أخرى وإنهاء مسيرتي هنا". (طالع التفاصيل)

وخاض صاحب الـ36 عاما 45 مباراة خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 12 آخرين.

مودريتش يرتدي قميص ريال مدريد منذ صيف 2012 قادما من صفوف توتنام وخاض 436 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 73 آخرين.

في المقابل يستعد ريال مدريد للإعلان عن صفقة تشواميني بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع موناكو وفقا لشبكة ذا أثليتك في صفقة قد تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.

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