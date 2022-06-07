المصري بالسلوم: سنقدم مباراة جيدة أمام الأهلي.. ومناشدة لـ اتحاد الكرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

المصري بالسلوم

ناشد وائل علام مدير الكرة بالمصري للسلوم اتحاد كرة القدم المصري بالسماح بدخول 100 فرد من جماهير الفريق لمباراة الأهلي.

ويستعد المصري بالسلوم لمواجهة الأهلي يوم 12 يونيو في دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال علام في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس 2: "لدينا 3 لاعبين يعانون من الإصابة ولم يشاركوا في المباريات الأخيرة منذ شهر رمضان ولكن سنحاول تجهيزهم للعودة قبل مباراة الأهلي".

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واستمر "قلتها من قبل وأكررها بإذن الله سنلعب مباراة جيدة أمام الأهلي والجميع شاهد مباراة أسوان والزمالك التي كان من ممكن أن يصعد خلالها أسوان للمباراة النهائية ولدينا كفر الشيخ كمثال الذي تمكن من الوصول لدور الـ 16 بعد الفوز على فاركو".

وتابع "لا يوجد شيء بعيد في كرة القدم في النهاية هي مباراة من 90 دقيقة و11 لاعبا ضد 11 لاعبا وأنا واثق في إمكانيات اللاعبين، ولدي لاعبون شاركوا في الممتاز من قبل".

وأضاف "أناشد اتحاد الكرة بأن تقام المباراة بحضور جماهيري، نعرف أن جماهيرنا تتواجد في السلوم ومرسى مطروح وليس في القاهرة، ولكن هناك أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص قريبون منا،اتحاد الكرة يجبرني على دخول 25 فقط ولكن تلك احتفالية ولن تتكرر نريد دخول 100 فرد على الأقل".

وأتم "أتمنى حتى حضور جماهير الأهلي، لاعبو فريقي لا يلعبون أمام الجماهير لذلك حضورهم في مباراة مثل تلك سيكون شيء جيد ومفيد لكرة القدم"

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بدون لاعبيه الدوليين بسبب تحديد موعد المباراة في فترة التوقف الدولي.

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