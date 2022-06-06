انتهت دوري الأمم الأوروبية - كرواتيا (1) - (1) فرنسا.. تعادل مثير

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

ديشامب فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة كرواتيا وفرنسا في الجولة الثانية لمجموعات التصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ويعود ديدييه ديشان مدرب فرنسا مرة أخرى إلى قيادة الفريق، بعد غيابه عن المباراة السابقة لظروف وفاة والده.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------

نهاية المباراة

ق 88 أنطوان جريزمان يهدر فرصة أمام المرمى الخالي

ق 83 جووووووول أندري كراماريتش يسجل التعادل من ركلة الجزاء في يسار المرمى

ق 82 ركلة جزاء لصالح كرواتيا بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق 80 جوناثان كلوس بدلا من موسى ديابي

ق 79 لوكا سوسيتش ونيكولا فىسيتش بدلا من لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش

ق 71 لوكا مودريتش ليسدد ولكن مينيان يتصدى

ق 69 أندري كراماريتش بدلا من أنتي بوديمير

ق 63 ماريو باساليتش وميسلاف أورسيتش بدلا من لوفرو ماير وجوسيب بيركالو

ق 62 أنطوان جريزمان وبوباكار كامارا بدلا من بن يدر وتشاوميني

ق 52 جووووول أول لفرنسا.. وسام بن يدر يمرر إلى أدريون رابيو الذي يسدد يسارية قوية على يمين الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39 موسى ديابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش يتصدى

ق 31 جوووول ولكن تسلل.. كريستيوفر نكونكو يسجل هدفا لفرنيا ولكن يتم إلغاؤه.

ق 18 أنتي بوديمير يسدد ولكن مايك مينيان يتصدى لفرصة كرواتيا

ق 7 لوكا مودريتش يمرر ولوفرو ماير يسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
بداية مخيبة في دوري الأمم.. ركلة جزاء تحبط فرنسا أمام كرواتيا بسبب انقطاع الكهرباء.. تأخر انطلاق مباراة النمسا والدنمارك لمدة 90 دقيقة ليفاندوفسكي: هناك شيء ما مات بداخلي مع بايرن.. لم أفكر إلا في عرض برشلونة مؤتمر ستونز: الفوز على ألمانيا في اليورو كان دافعا لنا.. وتعلمنا من خسارة المجر الكثير إيكاردي يعلن بقائه مع باريس سان جيرمان جوارديولا يحذر برشلونة من التعاقد مع برناردو سيلفا مؤتمر ساوثجيت: ألمانيا والبرازيل هما المقياس للجميع.. سنخوض اختبارا هاما التشكيل - فرنسا بدون بنزيمة ومبابي وفاران في مواجهة رفاق مودريتش
أخر الأخبار
حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه 17 دقيقة | منتخب مصر
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي 30 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: هكذا سيقام السوبر في الإمارات.. وتم تحديد حكام مباراة القمة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 33 دقيقة | الكرة المصرية
بداية مخيبة في دوري الأمم.. ركلة جزاء تحبط فرنسا أمام كرواتيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية وعودة الشناوي قبل السفر إلى مالاوي ساعة | منتخب مصر
فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: فييرا جاء لتنفيذ مشروعنا الطموح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك