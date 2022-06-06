مباشر دوري الأمم الأوروبية - كرواتيا (0) - (0) فرنسا.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 06 يونيو 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة كرواتيا وفرنسا في الجولة الثانية لمجموعات التصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية.
ويعود ديدييه ديشان مدرب فرنسا مرة أخرى إلى قيادة الفريق، بعد غيابه عن المباراة السابقة لظروف وفاة والده.
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نهاية الشوط الأول
ق 39 موسى ديابي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش يتصدى
ق 31 جوووول ولكن تسلل.. كريستيوفر نكونكو يسجل هدفا لفرنيا ولكن يتم إلغاؤه.
ق 18 أنتي بوديمير يسدد ولكن مايك مينيان يتصدى لفرصة كرواتيا
ق 7 لوكا مودريتش يمرر ولوفرو ماير يسدد ولكن بجوار القائم
بداية المباراة
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