وديتان لـ الإسماعيلي ضد الداخلية والبنك الأهلي في القاهرة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:04

كتب : بسام أبوبكر

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - باهر المحمدي

اتفق نادي الإسماعيلي على خوض مباراتين وديتين في القاهرة خلال التوقف الدولي الحالي.

ويلعب الإسماعيلي أمام فريقي الداخلية والبنك الأهلي ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات الاتفاق على تنظيم مباراتين وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي يومي الأربعاء والخميس.

أخبار متعلقة
أحمد مدبولي لاعب الشهر في الإسماعيلي الإسماعيلي يفوز علي منتخب دمياط بسداسية ودية تقرير بوليفي: بعد أزمة الإسماعيلي.. كارميلو ألجارانياز يقترب من العودة لفريقه القديم وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا

وفضل الجهاز الفني المبيت بأحد فنادق العاصمة نظرا لضيق الوقت بين الوديتين ولتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق خلال فترة التوقف الحالية.

ويحرص حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون على الإستفادة من المباريات التجريبية في تحقيق مزيد من التفاهم والترابط والإنسجام بين كافة اللاعبين.

ويأتي ذلك إلى جانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابات وتجريب أكثر من لاعب في مراكز مختلفة لتحقيق المرونة التكتيكية فضلاً عن التعرف على مدى إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تنفيذها قبيل استئناف اللقاءات الرسمية.

وكان الإسماعيلي قد فاز وديا أمس على منتخب دمياط بسباعية دون رد قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم من أجل التقاط الأنفاس.

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
حوار في الجول – عبد الباقي جمال.. عن مالودا في مصر وانتقاد تاكيس وإنقاذ مسيرة شريف مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض من فيوتشر لـ هشام صلاح.. ومحمود شعبان في الصورة الأهلي ينهي إجراءات رخصة تشغيل شركاته ويشكر وزير الرياضة مران الأهلي – تحسن طاهر واستمرار تأهيل تاو وميكيسوني وكيل ميكيسوني لـ في الجول: لا توجد عروض رسمية من سيمبا أو غيره.. وننتظر موقف الأهلي تقرير تنزاني: سيمبا يرغب في استعادة ميكيسوني بشرط واحد صلاح ونونيز على رأس قائمة ليفربول لجولة تايلاند وسنغافورة مران الأهلي - عودة ياسر إبراهيم ومشاركة جزئية لـ طاهر
أخر الأخبار
ما هي دورة الألعاب العالمية التي شهدت أزمة بطل السومو المصري 18 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر لفض الشراكة مع الجزائر وملاحقة نسور قرطاج 43 دقيقة | كرة يد
حوار في الجول – عبد الباقي جمال.. عن مالودا في مصر وانتقاد تاكيس وإنقاذ مسيرة شريف ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض من فيوتشر لـ هشام صلاح.. ومحمود شعبان في الصورة ساعة | الكرة المصرية
احتكار ثلاثي لـ 24 نسخة.. تعرف على تاريخ بطولة إفريقيا لكرة اليد 2 ساعة | كرة يد
كرة سلة – الأفضل تاريخيا.. مصر تحتل المركز العاشر في مونديال الناشئين 3 ساعة | كرة سلة
تنس - ريمونتادا أسطورية إعجازية في إحدى منافسات السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
الأهلي ينهي إجراءات رخصة تشغيل شركاته ويشكر وزير الرياضة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط