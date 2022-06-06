تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي أمام الاتصالات في ودية من 3 أشواط

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:03

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - أسوان

يقود محمد عبد الشافي تشكيل الزمالك لمواجهة المصرية للاتصالات وديا، في المباراة التي تقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الزمالك الذي اختاره جوسفالدو فيريرا كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن نفاد.

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خط الدفاع: حازم إمام- محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - عبدالله جمعة - محمد أوناجم - يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

واتفق الفريقان على إقامة المباراة من ثلاثة أشواط كل شوط لمدة 30 دقيقة، وذلك لتجربة عدد كبير من عناصر الفريق الأول وفريق الشباب.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية يوم 13 يونيو الجاري في دور الـ32 لكأس مصر، ثم يواجه الأهلي يوم 19 من الشهر ذاته في قمة الدوري.

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