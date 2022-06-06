سيراميكا كليوباترا ينهي معسكره المغلق بوديتين أمام طلائع الجيش

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوص مباراتين وديتين مع نهاية المعسكر المغلق المقام ببرج العرب بالإسكندرية.

وبدأ سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق الجمعة الماضي بقيادة أحمد سامي المدير الفني بغرض استغلال فترة التوقف.

واتفق الجهاز الفني أن تكون المباراتان أمام فريق طلائع الجيش، يومي الأربعاء والخميس المقبل.

وسيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين من أجل تجربة الخطط وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية قبل العودة لمنافسات الدوري المصري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو، فيما يواجه طلائع الجيش سموحة في الـ17 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ويحتل كليوباترا المركز العاشز في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة فيما يأتي فاركو ثامنا برصيد 29 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 32 نقطة بينما يأتي سموحة خامسا برصيد 35 نقطة.

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