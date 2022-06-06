"بسبب الإساءة لـ حسن مصطفى".. الاتحاد المصري لكرة اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 13:37

كتب : محمد سمير

حسن مصطفى - قرعة مصر 2021

توجه الاتحاد المصري لكرة اليد ببلاغ رسمي إلى النائب العام وذات البلاغ إلى رئاسة الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ورئاسة الوزراء واللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب الإساءة المتعمدة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وشدد بيان الاتحاد المصري أن حسن مصطفى يمثل رمزا من رموز الدولة المصرية ويشرف كل مصري في كافة المحافل الدولية.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة اليد كالآتي:

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"فوجئ الشعب المصري العظيم قيادة وحكومة ومؤسسات بصورة صادرة عن نادي يمثل أحد المؤسسات الرياضية المصرية العريقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وضعها رئيس نادي الزمالك على مجموعة الحمامات وكتب عليه (مجمع توليتات حسن مصطفى) وذلك ليراها العالم أجمع".

"حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لأربع دورات متتالية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري لكرة اليد مدى الحياة، هذا الرجل يمثل رمزا من الرموز المصرية الذي يفتخر به كل مصري ويشرفه في كافة المحافل الدولية ويرفع اسم مصرنا العزيزة عاليا أمام العالم".

"الرجل الذي يستقبل في كافة دول العالم استقبالا رسميا كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد بحفاوة وترحاب واخترام وتقدير والذي كرمته القيادة السياسية وأطلقت اسمه على أحدث مجمع صالات رياضية بمدينة 6 أكتوبر بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من رئيس نادي الزمالك".

"هل وصل بنا التدني الأخلاقي إلى هذا الحد الذي هو إهانة لبلدنا الغالي؟".

"أخيرا فإن الاتحاد المصري لكرة اليد يهيب بقيادة الدولة ومؤسساتها الوقوف بحسم وحزم أمام هذه الممارسات التي تهين الدولة ورموزها أمام العالم الذي يقدرنا ويحترما ويعتز بمصرنا الحبيبة، وينوه إلى أنه لن يسكت أو يتغاضى عن هذه الإهانة التي طالته بشكل خاص".

"يتوجه الاتحاد ببلاغ إلى السيد النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك لما بدر منه من إهانة لرمز من رموز الدولة والعالم وذات البلاغ موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية باعتبار هذه المؤسسات المنوط بها الدفاع عن الدولة المصرية آملين في اتخاذها ما تراه مناسبا في شأن ما أصابنا وأصاب الشعب المصري والعالم من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا".

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