استراحة ودي - اليابان (0)-(0) البرازيل.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف منتخب اليابان فريق البرازيل وديا ضمن مباريات التوقف الدولي.

وكان منتخب البرازيل قد تغلب على كوريا الجنوبية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وديا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 حارس اليابان يتألق أمام تسديدة نيمار

ق39 تسديدة رافينيا بجوار القائم الأيمن

ق26 رأسية كاسيميرو أعلى العارضة

ق19 تسديدة قوية من رافينيا ولكن تألق حارس اليابان

ق2 القائم الأيمن ينقذ اليابان من هدف مبكر بعد تسديدة لوكاس باكيتا

انطلاق المباراة