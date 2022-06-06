عامر حسين: تأجيل القمة؟ من يجد مساحة فليخبرنا.. ولهذا لا يمكن إعلان مواعيد كأس الرابطة

الاثنين، 06 يونيو 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

عامر حسين - كأس الرابطة

عامر حسين - كأس الرابطة

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إمكانية تأجيل أي مباراة في الدوري المصري حاليا بما في ذلك مباراة الأهلي والزمالك.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض قد قال إن الزمالك لن يلعب مباراة القمة قبل أن ينهي الأهلي مؤجلاته.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة الحياة: "نتمنى أن يساعد الجميع. كل ما يتم الآن أعلنته يوم إجراء القرعة. كل شيء يسير حسب التوقيتات المحددة. قلنا إن الدوري سينتهي في 30 أغسطس ونتمنى أن تساعدنا الأندية على ذلك".

أخبار متعلقة:
إيهاب جلال: عبد المنعم جاهز لمواجهة إثيوبيا.. وحجازي قد يشارك ضد كوريا من أجل "كاف".. اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحصول على رخصة الاحتراف الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. وهذه كواليس حديثي مع أبو جبل بعد إفريقيا

وأضاف "أرسلنا ذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن بطولات إفريقيا الجديدة للأندية ستبدأ بعد 10 أيام من هذا التاريخ، وهناك أندية ستلعب الأدوار التمهيدية، قبل مباراتي المنتخب في سبتمبر".

وأوضح "سنمنح فترة راحة لمدة شهر بين نهاية الدوري الحالي وبداية الجديد، لينطلق مع بداية أكتوبر. لقد وضعت الجدول الجديد لنهاية الموسم بمواعيده وتوقيتاته وسنعلنه قريبا".

وتابع حسين "الموسم الجديد نعود للوضع الطبيعي وننهي الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا في مايو 2023".

وشدد "الجداول مع الأندية، من يجد أي مساحة لوضع أي مباراة أو تأجيل أخرى فليخبرنا".

وعن البطولة العربية قال حسين: "نتمنى أن يشارك صاحبي المركزين الخامس والسادس في البطولة العربية. هذا يرفع من قيمة المنافسة في الدوري وهذا ما سنرسله للاتحاد العربي، الذي أحيانا يختار الأندية الجماهيرية رغم تأخر ترتيبها".

وأضاف "رأينا دوري المؤتمر الأوروبي الذي يأخذ أصحاب المركز السابع من بعض الدوريات الأوروبية. هذا حافز لكل الأندية المشاركة في المسابقة من أجل الاجتهاد حتى اليوم الأخير".

وأوضح "هناك فرصة لإنهاء دور الثمانية في كأس مصر قبل نهاية الدوري".

واختتم "لا يمكنني إعلان مواعيد كأس الرابطة الآن لأن "الكأس" نفسه يتم صناعته في إنجلترا حاليا، ومن المفترض أن نأخذ الرد النهائي في الأيام المقبلة".

طالع أيضا

صلاح يعد برشلونة؟

اجتماع طارئ في الزمالك

تكريم محمد صلاح

ماني: كنت أمزح!

عامر حسين الأهلي والزمالك تأجيل القمة الدوري المصري كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
عصام عبد الفتاح يكشف رأيه في قرارات حكم مباراة القمة الشيبي: هدفي ليس جائزة رجل المباراة بل الفوز.. وأظهرنا شخصيتنا أمام كليوباترا أحمد عبد العزيز: التوقف الدولي أحدث فارقا إيجابيا لـ سموحة موكوينا: نسعى لزيادة عدد لاعبي بيراميدز في منتخب مصر سموحة يزيد أوجاع غزل المحلة بانتصار بهدف بادجي قائمة منتخب الناشئين - أمير أبو العز وصفوت ضمن 23 لاعبا لخوض كأس الخليج قائمة الزمالك - غياب بنتايك أمام الجيش الرواندي في أبطال إفريقيا قائمة الاتحاد السكندري - حمدي وحسام حسن على رأس خيارات الجمل ضد الجونة
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح يكشف رأيه في قرارات حكم مباراة القمة 3 ساعة | الكرة المصرية
أبطال آسيا للنخبة - اللقاء تأخر ساعة.. رونالدو يحتفل بالوشاح السعودي بعد فوز النصر على فرغانة 3 ساعة | سعودي في الجول
الأول في القرن الحالي.. كوفنتري يصعق نيوكاسل برباعية مكررة بعد 27 عاما 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال آسيا للنخبة - بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح القوة الجوية برباعية 4 ساعة | آسيا
الشيبي: هدفي ليس جائزة رجل المباراة بل الفوز.. وأظهرنا شخصيتنا أمام كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
أحمد عبد العزيز: التوقف الدولي أحدث فارقا إيجابيا لـ سموحة 4 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: تغريم مرموش بسبب عدم التأمين على سيارته في إنجلترا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
موكوينا: نسعى لزيادة عدد لاعبي بيراميدز في منتخب مصر 5 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 للمرة الرابعة.. منتخب مصر يتوج بلقب شمال إفريقيا للشباب ويحسم بطاقة التأهل القارية 2 وائل جمعة لـ في الجول: استبعاد ياسر إبراهيم وصلاح من قمة الزمالك.. وجاهزية 5 لاعبين 3 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 4 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب