الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. والأداء سيتحسن مستقبلا

ينتظر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر عودة حارسه محمد الشناوي بعد الغياب عن مواجهة غينيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مبارياته في التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نتمنى أن تكون مسحة الشناوي سلبية وأتوقع ذلك ليتواجد معنا غدا ويسافر لمواجهة إثيوبيا".

وغاب محمد الشناوي عن مباراة مصر وغينيا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "كنا مصرين على تحقيق الفوز حتى النهاية وهو ما حدث في الدقيقة 88".

وتابع "الكل يفكر في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار، الأداء سيتحسن مستقبلا".

وأتم "أشكر محمد أبو جبل وصبحي وجاد، الكل هدفه مصلحة منتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا 9 يونيو الجاري في الجولة الثانية من التصفيات قبل مواجهة كوريا وديا 14 يونيو.