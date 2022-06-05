مباشر دوري الأمم الأوروبية - التشيك (1) - (0) إسبانيا.. البرتغال (0) - (0) سويسرا.. هدف مبكر وآخر ملغي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في دوري الأمم الأوروبية، بين التشيك وإسبانيا، وبين البرتغال وسويسرا.

وتقام المباراتين في الجولة الثانية لدور المجموعات في المستوى الأول.

ويتنافس المنتخبات الأربعة في المجموعة الثانية، التي يتصدرها منتخب التشيك بفوزه على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.

على الناحية الأخرى تعادل منتخب البرتغال مع إسبانيا خارج الديار بهدف لكل فريق.

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التشيك 1-0 إسبانيا

ق 5 جوووووووووول التشيك تصعق ضيوفها مبكرا.. ياكوب بيسيك يتلقى تمريرة يان كوتشا ويسجل الهدف الأول

بداية المباراة

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البرتغال 0-0 سويسرا

ق 8 الهدف يلغى بداعي وجود لمسة يد

ق 5 جوووووول مبكر يشعل الأجواء.. هاريس سيفيروفيتش يسجل الأول ولكن مراجعة تقنية الفيديو قائمة

بداية المباراة

دوري الأمم الأوروبية منتخب التشيك منتخب إسبانيا منتخب البرتغال منتخب سويسرا
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