مباشر تصفيات إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا.. هدف ضائع من الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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ف 83: فرصة خطيرة لغينيا

ق 74: نزول أفشة وإبراهيم عادل بدلا من إمام عاشور ومرموش

ق 65: نزول مصطفى محمد بدلا من زيزو

ق 58: هدف غير محتسب بسبب تسلل السولية

ق 54: أخطر فرصة لغينيا بتسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر جوار القائم من ثيرونو باري

ق 48: ركلة حرة مباشرة يسددها صلاح والحارس يتصدى والهجوم يتابع وإلى ركنية

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: ركلة حرة مباشرة يسددها عمر مرموش بدقة والحارس يبعدها ببراعة

ق 37: تسديدة قوية جدا من عمر مرموش بعيدا عن المرمى

ق 28: رأسية من الونش يمسك بها الحارس

ق 16: عرضية من صلاح يبعدها الدفاع

ق 8: تسديدة من إمام عاشور تمر جوار القائم

ق 3: زيزو يهدر فرصة أمام المرمى بعدما قطع أيمن أشرف الكرة من الدفاع ووصلت له ليسددها فوق العارضة

ق 1: تهديد أول من غينيا

انطلاق المباراة