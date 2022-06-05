مباشر تصفيات إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا.. هدف ضائع من الضيوف
الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
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ف 83: فرصة خطيرة لغينيا
ق 74: نزول أفشة وإبراهيم عادل بدلا من إمام عاشور ومرموش
ق 65: نزول مصطفى محمد بدلا من زيزو
ق 58: هدف غير محتسب بسبب تسلل السولية
ق 54: أخطر فرصة لغينيا بتسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر جوار القائم من ثيرونو باري
ق 48: ركلة حرة مباشرة يسددها صلاح والحارس يتصدى والهجوم يتابع وإلى ركنية
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: ركلة حرة مباشرة يسددها عمر مرموش بدقة والحارس يبعدها ببراعة
ق 37: تسديدة قوية جدا من عمر مرموش بعيدا عن المرمى
ق 28: رأسية من الونش يمسك بها الحارس
ق 16: عرضية من صلاح يبعدها الدفاع
ق 8: تسديدة من إمام عاشور تمر جوار القائم
ق 3: زيزو يهدر فرصة أمام المرمى بعدما قطع أيمن أشرف الكرة من الدفاع ووصلت له ليسددها فوق العارضة
ق 1: تهديد أول من غينيا
انطلاق المباراة