مباشر تصفيات إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا.. زيزو يهدر فرصة التقدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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ق 8: تسديدة من إمام عاشور تمر جوار القائم

ق 3: زيزو يهدر فرصة أمام المرمى بعدما قطع أيمن أشرف الكرة من الدفاع ووصلت له ليسددها فوق العارضة

ق 1: تهديد أول من غينيا

انطلاق المباراة