مباشر تصفيات إفريقيا - مصر (0)-(0) غينيا.. زيزو يهدر فرصة التقدم

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

ق 8: تسديدة من إمام عاشور تمر جوار القائم

ق 3: زيزو يهدر فرصة أمام المرمى بعدما قطع أيمن أشرف الكرة من الدفاع ووصلت له ليسددها فوق العارضة

ق 1: تهديد أول من غينيا

انطلاق المباراة

منتخب مصر غينيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
إصابة تريزيجيه ومشاركة زيزو بدلا منه في مباراة مصر ضد غينيا تشكيل مصر - محمد صلاح يقود الهجوم أمام غينيا في مباراة إيهاب جلال الأولى تشكيل غينيا - نابي كيتا أساسي أمام مصر شاهد - ممر شرفي وتكريم لـ محمد صلاح قبل مباراة غينيا مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح
أخر الأخبار
إصابة تريزيجيه ومشاركة زيزو بدلا منه في مباراة مصر ضد غينيا 7 دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة يناقش ملابسات نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الخطيب 17 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بدر بانون يشارك في المران الجماعي للمرة الأولى على ملعب التتش 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - التشيك (1) - (0) إسبانيا.. البرتغال (0) - (0) سويسرا.. هدف مبكر وآخر ملغي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يتولى قيادة زد ساعة | الدرجة الثانية
التشكيل – رونالدو يعود لهجوم البرتغال أمام سويسرا ساعة | الكرة الأوروبية
جورفان فييرا مدربا لـ إنبي ساعة | الكرة المصرية
انتهى انتظار 64 عاما.. ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل إلى كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك