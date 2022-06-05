مباشر ملحق كأس العالم - ويلز (1)-(0) أوكرانيا.. جووووووول أول

الأحد، 05 يونيو 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

أوكرانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ويلز وأوكرانيا في نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق33. جوووول أول لويلز عن طريق يارمولينكو بالخطأ في مرماه بعد ركلة حرة نفذها جاريث بيل ليكملها الأول في المرمى

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ق30. هينيسي يتألق ويمنع الكرة من الوصول لتسينجانكوف المنفرد

ق29. زينشينكو يسدد بقوة ولكن هينيسي يتصدى

ق11. تيمو يارموتشك يهدر انفرادا صرحيا بالمرمى

ق8. تسديدة من تسينجانكوف ولكن هينيسي يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أوكرانيا ويلز ملحق كأس العالم
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