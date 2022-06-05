مباشر ملحق كأس العالم - ويلز (0)-(0) أوكرانيا.. انفراد ضائع

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ميرور: صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر

مخاوف في بعثة إيطاليا من إصابة دوناروما

موعد مباريات الأحد 5 يونيو 2022.. مصر في اختبار إيهاب جلال الأول وملحق المونديال