مباشر ملحق كأس العالم - ويلز (0)-(0) أوكرانيا.. انفراد ضائع

الأحد، 05 يونيو 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

أوكرانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ويلز وأوكرانيا في نهائي ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022.

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ق11. تيمو يارموتشك يهدر انفرادا صرحيا بالمرمى

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ق8. تسديدة من تسينجانكوف ولكن هينيسي يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أوكرانيا ويلز ملحق كأس العالم
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