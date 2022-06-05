رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب

شهدت مباراة المغرب وغانا لكرة القدم النسائية تحت 17 عاما العديد من الأحداث التي أسفرت عن اعتراضات غانية حادة.

وانتهت مباراة الإياب في المغرب بفوز الأخير 2-0، ليعادل خسارته ذهابا في غانا بنفس النتيجة، وتتأهل فتيات المغرب بركلات الترجيح 4-2.

جاء ذلك في الدور النهائي لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما والذي سيقام في الهند.

البداية أتت باستبعاد 5 لاعبات من منتخب غانا بعد تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا بصورة مفاجئة، وهو ما أثارته الناشطة الغانية أكوسوا مانو.

Laughable to say the least. All our players and officials are vaccinated with boosters, we test for COVID and got cleared before embarking this Morocco trip. Thanks for the supports always 🥰 we love you ma’am https://t.co/tuDec9MJaf — 𝗚HANA WOMEN NATIONAL TEAMS 🇬🇭 (@Team_GhanaWomen) June 4, 2022

وعلق حساب منتخب غانا عبر تويتر قائلا: "هذا مضحك. كل اللاعبات والمسؤولين تم تطعيمهم والتأكد من سلامتهم قبل الذهاب إلى المغرب".

ونشر الحساب ذاته فيديو للاعبات يفترشن الممر، نظرا لرش غرفة تبديل ملابسهم بمواد كيميائية على حد وصفه.

وتأهل منتخب نيجيريا على حساب إثيوبيا بالتعادل إيابا، بعد الفوز ذهابا 1-0، بينما تبقى البطاقة الأخيرة بين تنزانيا والكاميرون.

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