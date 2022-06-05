رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب
الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:36
كتب : FilGoal
شهدت مباراة المغرب وغانا لكرة القدم النسائية تحت 17 عاما العديد من الأحداث التي أسفرت عن اعتراضات غانية حادة.
وانتهت مباراة الإياب في المغرب بفوز الأخير 2-0، ليعادل خسارته ذهابا في غانا بنفس النتيجة، وتتأهل فتيات المغرب بركلات الترجيح 4-2.
جاء ذلك في الدور النهائي لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما والذي سيقام في الهند.
البداية أتت باستبعاد 5 لاعبات من منتخب غانا بعد تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا بصورة مفاجئة، وهو ما أثارته الناشطة الغانية أكوسوا مانو.
Laughable to say the least. All our players and officials are vaccinated with boosters, we test for COVID and got cleared before embarking this Morocco trip.
Thanks for the supports always 🥰 we love you ma’am https://t.co/tuDec9MJaf— 𝗚HANA WOMEN NATIONAL TEAMS 🇬🇭 (@Team_GhanaWomen) June 4, 2022
وعلق حساب منتخب غانا عبر تويتر قائلا: "هذا مضحك. كل اللاعبات والمسؤولين تم تطعيمهم والتأكد من سلامتهم قبل الذهاب إلى المغرب".
Our dressing room sprayed with chemicals and we had to sit outside through the break 🤨
🇲🇦 1:0 🇬🇭#MoroccoMustFallDownFlat #BlackMaidens🇬🇭 | #YesWeCan✊🏾 #ShineBlackMaidens✨ | #U17WWCQ#BringBackTheLove 🥰 pic.twitter.com/95P28BQSoq— 𝗚HANA WOMEN NATIONAL TEAMS 🇬🇭 (@Team_GhanaWomen) June 4, 2022
ونشر الحساب ذاته فيديو للاعبات يفترشن الممر، نظرا لرش غرفة تبديل ملابسهم بمواد كيميائية على حد وصفه.
Dear @CAFwomen , @FIFAWWC , @FIFAWorldCup @FIFAcom, @fairplaywomen,
The day of the game must be fair play … Thank you 🙏🏾 #BlackMaidens🇬🇭 | #YesWeCan✊🏾 #ShineBlackMaidens✨ | #U17WWCQ#BringBackTheLove 🥰— 𝗚HANA WOMEN NATIONAL TEAMS 🇬🇭 (@Team_GhanaWomen) June 4, 2022
وتأهل منتخب نيجيريا على حساب إثيوبيا بالتعادل إيابا، بعد الفوز ذهابا 1-0، بينما تبقى البطاقة الأخيرة بين تنزانيا والكاميرون.
طالع أيضا
أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر
مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن