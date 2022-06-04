بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي للسنغال

مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح

رفض حضور الجماهير والملعب الرئيسي.. كواليس مران غينيا الأخير قبل مواجهة مصر

موسيماني: لماذا لا يوجد VAR في مجموعات دوري الأبطال؟.. وإفريقيا تتأخر عن أوروبا 50 عاما

مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا

مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية

تصفيات أمم إفريقيا - كوت ديفوار تفوز على زامبيا بثلاثية.. وإي سواتيني تفرض التعادل على توجو

موسيماني يتحدث عن علاقته مع موتسيبي: اسألوه لماذا غير الملعب.. ومازلت أتلقى خطابات ممثليه