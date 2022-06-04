مباشر دوري الأمم - إيطاليا (0)-(0) ألمانيا.. جنابري يهدد من جديد

أمام ضجيج الأطفال.. المجر تهزم إنجلترا للمرة الأولى منذ 60 عاما

التشكيل - مانشيني يجري 10 تغييرات في مباراته الـ 50 مع إيطاليا.. ومولر يقود ألمانيا

على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا

تشكيل إنجلترا - المشاركة الدولية الأولى لـ بوين وجاستن أمام المجر

ميسي ومورينيو سويا؟ تقارير: سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الاستثنائي

عاد بعد 14 عاما ليحصدها مجددا.. رونالدو لاعب العام في مانشستر يونايتد

منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه

تيليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو