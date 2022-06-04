مباشر دوري الأمم - إيطاليا (0)-(0) ألمانيا.. جنابري يهدد من جديد

السبت، 04 يونيو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا - ملعب ويمبلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول رفقة المجر وإنجلترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 38: تصويبة صاروخية من جنابري تمر أعلى العارضة

ق 30: لاعبو إيطاليا يقعون في مصيدة التسلل للمرة الخامسة.

ق 15: تسديدة من سيرج جنابري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوناروما.

بداية اللقاء

إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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