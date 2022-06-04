تليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو

السبت، 04 يونيو 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

لوكاكو - تشيلسي ضد أستون فيلا

حدد تشيلسي شرطه للتخلي عن خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الصيف الجاري.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي خلال الصيف الماضي قادما من صفوف إنتر في صفقة بلغت نحو 115 مليون يورو.

ويتمسك تشيلسي وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة أن لوكاكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة لصفوف إنترميلان من جديد.

وأشارت إلى أن برشلونة وبايرن ميونيخ يدرسان أيضا فكرة التعاقد مع المهاجم البلجيكي ولكن فرصهما أقل من إنتر.

وشارك لوكاكو مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 44 مباراة، سجل 15 هدفا وصنع هدفين.

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر قبل أن يرتدي قميص البلوز.

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