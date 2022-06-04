المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود المنصورة عقب مواجهة المصري

يتولى أحمد الكأس مهمة المدير الفني لنادي المنصورة عقب مواجهة الفريق أمام المصري في بطولة كأس مصر.

وقال إسلام مسعد المشرف على الكرة بنادي المنصورة في تصريحات لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة النادي دخل في مفاوضات جادة مع أحمد الكأس وتوصل الطرفين لاتفاق على توليه المهمة".

وأضاف "الكأس حضر إلى مدينة المنصورة وتم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن توليه المهمة عقب الانتهاء من مواجهة المصري في مسابقة كأس مصر وذلك من خلال مؤتمرا صحفيا".

ويلعب المصنورة ضد المصري يوم الأحد المقبل ضمن دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

الكناني قاد المنصورة خلال الموسم الحالي في 27 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل وخسر في مثلهم واختتم الموسم في المركز الـ11 بدوري الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة.

فيما بدأ أحمد الكأس الموسم مع أبو قير للأسمدة ورحل بعد 7 جولات ليحل أيمن المزين بدلا منه.

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