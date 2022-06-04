تقرير: ليدز يبلغ برشلونة بشروطه للتخلي عن رافينيا

حدد ليدز يونايتد شروطه للتخلي عن صانع ألعابه البرازيلي رافينيا المطلوب بقوة من قبل برشلونة بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي".

ونجح رافينيا في البقاء مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة بعد أن واجه شبح الهبوط طوال الموسم.

ويتمسك ليدز بحسب رومانو بالحصول على مبلغ لا يقل عن 55 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه الدولي البرازيلي.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن النادي الإنجليزي يشترط أيضا الحصول على المبلغ نقدا ويرفض تقسيمه على دفعات.

وأشار إلى أن برشلونة فتح خط المفاوضات مع اللاعب منذ شهر فبراير الماضي.

رافينيا شارك في 36 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر أن ابن الـ25 عاما انتقل لصفوف ليدز يونايتد قادما من ستاد رين الفرنسي ليسجل 17 هدفا ويصنع 12 آخرين في 67 مباراة.

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