فان دايك: انتهى موسمي الذي كان به لحظات صعبة.. حان وقت الراحة
السبت، 04 يونيو 2022 - 10:50
كتب : FilGoal
وجه فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا رسالة إلى جماهير فريقه ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
وكتب فان دايك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتهى موسمي، الموسم الذي شهد لحظات صعبة ولكن الأهم من ذلك أنه كان مليئا باللحظات السعدية".
وأضاف "سعيد لأنني تمكنت من العودة للمشاركة مرة أخرى بعد أن غبت لفترة طويلة".
وواصل"سوف أستمر في التحسن والتحسن، لكن حان وقت الراحة والتوقف تماما".
وأتم تصريحاته "سأراكم الموسم المقبل".
وشارك فان دايك في فوز هولندا على بلجيكا برباعية دون رد في دوري الأمم الأوروبية، وهي آخر مباراة له في الموسم.
وتوج فان دايك مع ليفربول في الموسم المنقضي بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
بينما خسر الدوري لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يترقب موقف إستيفاو مع تشيلسي.. واللاعب يفتح الباب للرحيل ماريسكا يبرر قلة مشاركات آيت نوري مع مانشستر سيتي روجرز: هذه أسوأ طريقة لخسارة مباراة.. وكانت يمكن أن تحسم النتيجة لأي من الطرفين إيراولا: كانت مباراة متكافئة ضد تشيلسي.. وسعيد بالانتصار الثالث على ملعبنا ألونسو: الخاسر بركلات الترجيح يشعر دائما بالقسوة.. وهذه هي كرة القدم ماريسكا: رولي يعرف دوره جيدا.. ودوناروما هو الحارس رقم 1 قرعة كأس الرابطة - ليفربول في مواجهة نارية بربع النهائي.. وطريق سهل لمانشستر سيتي كأس الرابطة - مانشستر سيتي يطيح بـ برايتون بركلات الترجيح.. وبورنموث يواصل "ثلاثياته"