مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1) - (2) الدنمارك.. بلجيكا (0) - (4) هولندا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراتين في دوري الأمم الأوروبية. الأولى بين فرنسا والدنمارك، والثانية بين بلجيكا وهولندا.

للتعرف على تشكيل فرنسا والدنمارك من هنا

للتعرف على تشكيل بلجيكا وهولندا من هنا

----

فرنسا 1-2 الدنمارك

ق 89 جوووووووووووول أندرياس كورنيليوس يطعن الديوك بالهدف الثاني

ق 81 نجولو كانتي يسدد ولكن القائم الأيمن يتصدى

ق 68 جوووووووووول أندرياس كورنيليوس يسجل التعادل من تمريرة بيير إيميل هويبير

ق 61 إصابة رافاييل فاران ونزول ويليام ساليبا بدلا منه

ق 52 جوووووووووول كريم بنزيمة يتلاعب بدفاعات الدنمارك ويسجل الهدف الأول

ق 46 بداية الشوط الثاني بخروج مبابي ونزول كريستوفر نكونكو

نهاية الشوط الأول دون تحدد إمكانية استمرار مبابي من عدمه

ق 45 إصابة مبابي وخروجه لتلقي العلاج

ق 35 كيليان مبابي يسقط في المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 16 كريم بنزيمة يسجل والهدف يلغى بداعي التسلل

ق 12 كريم بنزيمة يسدد كرة خطيرة ولكن الدفاع يبعدها أمام المرمى

بداية المباراة

بلجيكا 0-4 هولندا

ق 78 هدف ولكن الراية.. كاستاني يسجل والتسلل يلغي الهدف

ق 64 جووووول ممفيس ديباي يسجل الرابع بصناعة بليند من جديد

ق 62 جووووول دينزل دومفريس يتلقى تمريرة داني بليند ويسجل الثالث

ق 53 جوووووووول الثاني من ممفيس ديباي بعد تمريرة من برجيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41 جووووووول ستيفن برجيس يتقدم أخيرا بعد تمريرة حاسمة من فرينكي دي يونج

ق 27 خروج روميلو لوكاكو مصابا.. نزول لياندرو تروسار بدلا منه

ق 24 بيرجس يسدد مرة أخرى ولكن مينيوليه يتصدى

ق 17 ماذا أهدرت يا بيرجس؟ فرصة هدف هولندي تضيع في قلب المنطقة.. مينيوليه يتصدى

ق 14 تيموتي كاستاني يسدد ولكن في القائم الأيسر

بداية المباراة

منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية منتخب الدنمارك منتخب هولندا منتخب بلجيكا
نرشح لكم
مونت كارلو: رحيل بوكيتينو وشيك.. وكريستوف جالتييه يدخل السباق يويفا يعتذر ويصدر بيانا بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا التشكيل - هازارد يقود بلجيكا.. وديباي أساسي مع هولندا التشكيل - في مواجهة رفاق إريكسن.. بنزيمة ومبابي معا للمرة الأولى منذ فشل الصفقة تقرير: إيسكو يرفض ميلان وروما.. ويفضل البقاء في إسبانيا تقرير: إنتر حصل على الضوء الأخضر من مخيتاريان بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس دقيقة | الدرجة الثانية
مونت كارلو: رحيل بوكيتينو وشيك.. وكريستوف جالتييه يدخل السباق 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلبية مسحة منتخب مصر من فيروس كورونا.. واستمرار إيجابية عينة الشناوي 19 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة فصل 12 موظفا بسبب خطاب نهائي أبطال إفريقيا 38 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يعتذر ويصدر بيانا بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا 57 دقيقة | منتخب مصر
مرتضى: سنضم أي لاعب تحلم به الجماهير .. وأنس أسامة لاعب في الزمالك بشكل رسمي ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا