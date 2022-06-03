مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) الدنمارك.. بلجيكا (0) - (0) هولندا
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراتين في دوري الأمم الأوروبية. الأولى بين فرنسا والدنمارك، والثانية بين بلجيكا وهولندا.
للتعرف على تشكيل فرنسا والدنمارك من هنا
للتعرف على تشكيل بلجيكا وهولندا من هنا
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فرنسا × الدنمارك
ق 12 كريم بنزيمة يسدد كرة خطيرة ولكن الدفاع يبعدها أمام المرمى
بداية المباراة
بلجيكا × هولندا
بداية المباراة
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