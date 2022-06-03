انتهت دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (1) - (2) الدنمارك.. بلجيكا (1) - (4) هولندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراتين في دوري الأمم الأوروبية. الأولى بين فرنسا والدنمارك، والثانية بين بلجيكا وهولندا.

للتعرف على تشكيل فرنسا والدنمارك من هنا

للتعرف على تشكيل بلجيكا وهولندا من هنا

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فرنسا 1-2 الدنمارك

ق 89 جوووووووووووول أندرياس كورنيليوس يطعن الديوك بالهدف الثاني

ق 81 نجولو كانتي يسدد ولكن القائم الأيمن يتصدى

ق 68 جوووووووووول أندرياس كورنيليوس يسجل التعادل من تمريرة بيير إيميل هويبير

ق 61 إصابة رافاييل فاران ونزول ويليام ساليبا بدلا منه

ق 52 جوووووووووول كريم بنزيمة يتلاعب بدفاعات الدنمارك ويسجل الهدف الأول

ق 46 بداية الشوط الثاني بخروج مبابي ونزول كريستوفر نكونكو

نهاية الشوط الأول دون تحدد إمكانية استمرار مبابي من عدمه

ق 45 إصابة مبابي وخروجه لتلقي العلاج

ق 35 كيليان مبابي يسقط في المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 16 كريم بنزيمة يسجل والهدف يلغى بداعي التسلل

ق 12 كريم بنزيمة يسدد كرة خطيرة ولكن الدفاع يبعدها أمام المرمى

بداية المباراة

بلجيكا 1-4 هولندا

ق 93 توبي ألديرفايرلد يمرر إلى ميشي باتشواي الذي يقلص الفارق

ق 78 هدف ولكن الراية.. كاستاني يسجل والتسلل يلغي الهدف

ق 64 جووووول ممفيس ديباي يسجل الرابع بصناعة بليند من جديد

ق 62 جووووول دينزل دومفريس يتلقى تمريرة داني بليند ويسجل الثالث

ق 53 جوووووووول الثاني من ممفيس ديباي بعد تمريرة من برجيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41 جووووووول ستيفن برجيس يتقدم أخيرا بعد تمريرة حاسمة من فرينكي دي يونج

ق 27 خروج روميلو لوكاكو مصابا.. نزول لياندرو تروسار بدلا منه

ق 24 بيرجس يسدد مرة أخرى ولكن مينيوليه يتصدى

ق 17 ماذا أهدرت يا بيرجس؟ فرصة هدف هولندي تضيع في قلب المنطقة.. مينيوليه يتصدى

ق 14 تيموتي كاستاني يسدد ولكن في القائم الأيسر

بداية المباراة